2021/12/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان

رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي

يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى

الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية

الإيطالي السيد لويجي دي مايو، والوفد

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