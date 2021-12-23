بعد إعلان العطلة.. تنويه من التربية بشأن امتحانات يوم الأحد

2021/12/23 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نوهت وزارة التربية، اليوم الخميس،

بشأن امتحانات يوم الأحد المقبل، وذلك

بعد إعلان عطلة رسمية بسبب اعياد

الميلاد.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقته

وكالة نون الخبرية، إنه "تم تأجيل

امتحانات يوم الأحد إ

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