تحديد موعد صرف رواتب شهر كانون الاول لموظفي إقليم كردستان

2021/12/23 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت وزارة مالية اقليم كردستان، الخميس، موعد صرف رواتب موظفي الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "تقرر دفع رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الاول الحالي اعتبارا من الثاني من كانون الثاني المقبل"، مبينة انه "سيكون هناك جدول لتوزيع الرواتب لباقي الوزارات".

واضافت ان "سبب تاخير دفع الرواتب وتاجيلها الى بداية العام الجديد يعود الى تعطيل الدوام الرسمي بالاقليم من يوم الـ25 من كانون الأول الحالي ولمدة سبعة ايام".

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