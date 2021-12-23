الخفاجي يستقيل من منصبه حفظاً للأمن ومصالح المواطنين

2021/12/23 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ ذي قار احمد الخفاجي، اليوم الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق على طلب استقالته.

وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان ان استقالة الخفاجي، جاءت حرصاً منه على المصلحة العامة وحفظاً للأمن والاستقرار ومصالح المواطنين.



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بالتحقيق في ضرب المتظاهرين ومحاسبة المقصرين، وكلف وزير الداخلية بمتابعة مطالب التظاهرات، مشدداً على عدم استخدام الرصاص الحي ضد المحتجين.

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