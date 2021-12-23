بايدن: سأخوض انتخابات ولاية ثانية إن ترشح ترامب

2021/12/23 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ،اليوم الخميس، أنه سيكون أكثر إصرارا على الترشح لولاية ثانية، في حال قرر سلفه الجمهوري دونالد ترامب ذلك.

وقال بايدن في حوار تلفزيوني: لمَ لا أترشح في مواجهة دونالد ترامب إذا كان هو مرشّحًا؟ إن ذلك سيزيد من فرص ترشحي.



ويُثير تقدم بايدن في السن تكهنات بشأن نواياه في 2024.

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