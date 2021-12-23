ضبط أسلحة ايرانية يعتقد انها موجهة للحوثيين في اليمن

2021/12/23 | 13:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضبطت البحرية الأميركية، في الخليج، شحنة أسلحة على متن سفينة صيد مصدرها إيران، يُعتقد أنّها كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

وتتألف الشحنة بحسب بيان الاسطول الخامس الاميركي، من نحو 1400 رشاش وأكثر من 226 ألف طلقة ذخيرة.



وقالت البحرية إنّ سفنها عثرت على الأسلحة أثناء عملية تفتيش روتينية، وتم نقل الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت لاحق إلى مدمّرة حيث يُنتظر التخلص منها نهائيا.

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