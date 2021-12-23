إيران ترد على

2021/12/23 | 13:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، البيان الصادر عن الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج وبريطانيا الاجتماع المشترك لوزراء خارجية الدول الاعضاء بمجلس تعاون الخليج الفارسي وبريطانيا وما ورد فيه من "اتهامات" على حد تعبي

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