أربيل ترفض مساعدة بغداد: نطالب بزيادة المبلغ

2021/12/23 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفض مجلس محافظة أربيل، الخميس، مبلغ 2 مليار دينار عراقي المقدم من قبل الحكومة العراقية لمتضرري فيضانات أربيل.وقال المتحدث باسم المجلس كنعان خيلاني في مؤتمر صحفي “رفضنا المبلغ ونطالب الحكومة الاتحادية […]

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