2021/12/23 | 13:23 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المركز الخبري الوطني رفض مجلس محافظة أربيل، الخميس، مبلغ 2 مليار دينار عراقي المقدم من قبل الحكومة العراقية لمتضرري فيضانات أربيل.
وقال المتحدث باسم المجلس كنعان خيلاني في مؤتمر صحفي “رفضنا المبلغ ونطالب الحكومة الاتحادية […]
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وقال المتحدث باسم المجلس كنعان خيلاني في مؤتمر صحفي “رفضنا المبلغ ونطالب الحكومة الاتحادية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل ترفض مساعدة بغداد: نطالب بزيادة المبلغ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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