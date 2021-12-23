الكاظمي يستقبل السفير الفرنسي في بغداد وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/12/23 | 13:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيطالي السيد لويجي دي مايو، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب، … Readmore

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