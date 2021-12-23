2021/12/23 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نوهت أمانة بغداد، اليوم الخميس، الى انها ستغلق زقاق المتنبي يومي الجمعة والسبت من هذا الاسبوع لاكمال الاعمال النهائية استعداداً لافتتاحه .وذكر بيان للامانة تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان ” الكوادر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا السبب..



أمانة بغداد تغلق زقاق المتنبي ليومين المركز الخبري الوطني.

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