بطريرك الكلدان في العراق والعالم يدعو للسلام وتخفيف التوترات

2021/12/23 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا بطريرك الكلدان في العراق والعالم الكردينال لويس رفائيل ساكو، اليوم الخميس، لدولة مواطنة عبر رؤية وطينة وحوار سليم .وقال ساكو في رسالة وجهها بمناسبة عيد الميلاد المجيد تلقاه “المركز الخبري […]

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