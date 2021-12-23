أسترازينيكا تكشف عن فعالية لقاحها ضد أوميكرون

2021/12/23 | 13:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة الأدوية أسترازينيكا، الخميس، أن جرعة ثالثة من لقاحها ضد كوفيد-19 تزيد "بشكل كبير" من مستوى الأجسام المضادة للمتحورة أوميكرون، مشيرة إلى دراسة سريرية بهذا الصدد.

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