مليونية 25 ديسمبر وضرورة التصدي للانتهاكات - تاج السر عثمان

2021/12/23 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#تاج_السر_عثمان 1 أحدثت مليونية 19 ديسمبر شرخا وتصدعا في سلطة الانقلاب الدموي ، كما رشح من استقالة رئيس الوزراء حمدوك وسحبها ، وإعلان موكب الكنداكات، استنكارا لجريمة الاغتصاب بعد مجزرة فض اعتصام القصر، وبعد اقتحام الثوار العزل للقصر الجمهوري رغم كل الترسانة العسكرية واغلاق الكباري، كما فاقمت أزمة الانقلاب استخدام العنف الوحشي ضد المتظاهرين السلميين بعد اعتصام القصر، والذي أدي لاصابة أكثر من 300 ، واستشهاد ......





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