العقل التواصلي والنقاش الجمهوري عند يورغن هابرماس - زهير الخويلدي

2021/12/23 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي استهلال:"نحن كائنات غير معصومة ، بالتأكيد في العالم الحي ، ليس لدينا في الواقع طريقة أخرى ممكنة للتأكد من حقيقة ما هو حقيقي ، الا مناقشة منطقية ومنفتحة على المستقبل"يورغن هابرماس (مواليد 1929) هو جزء من ذلك الجيل الذي أُجبر في ألمانيا على النشأة في ظل النازية، والذي لم يكن يعرف شيئًا، وقت انهيارها عام 1945، سوى أيديولوجيتها ونظامها.



للهيمنة.



في بلد مدمر، كان السؤال الملح لهذا الجيل الشاب، ......





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