2021/12/23 | 13:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا مؤتمرا صحفيا سنويا كبيرا سيتحدث خلاله عن الملفات الأكثر إلحاحا على الأجندة الداخلية والخارجية للدولة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

بوتين: الحرب ضد كورونا مستمرة ونعرف عن خطورة متحور "أوميكرون"

بوتين: خبراء روس يعملون بنجاح في إفريقيا على مكافحة "أوميكرون"

بوتين: الاقتصاد الروسي خلال الجائحة كان أكثر استعدادا للصدمات مقارنة باقتصادات أخرى

بوتين: من المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية العام 4.5% والتضخم 8%

بوتين: الاقتصاد الروسي نجح في التعافي من أزمة كورونا بوتيرة أسرع من دول أخرى

بوتين: المناعة الجماعية ضد كورونا في روسيا تبلغ 59.4% لكن ذلك لا يكفي ونحتاج إلى رفع هذا المعدل إلى قرابة 80%

بوتين: لن يلاحق أحد في روسيا لرفضه التطعيم ضد كورونا

بوتين: دول أخرى لم تتجاوب مع مطالب روسيا المتكررة لتقديم أي أدلة تثبت "تسميم" نافالني

بوتين: قانوننا الخاص بالوكلاء الأجانب أقل صرامة بكثير من مثيله الأمريكي

بوتين: هناك انطباع بأن التحضيرات جارية لعملية عسكرية أوكرانية جديدة في دونباس

بوتين: رد الأمريكيين على مبادرتنا بخصوص الضمانات الأمنية إيجابي بشكل عام

بوتين: أكدنا بوضوح أن استمرار امتداد الناتو شرقا غير مقبول

بوتين: الولايات المتحدة هي التي جاءت بصواريخها إلى عتبة بيتنا

بوتين مخاطبا الغرب: عليكم تقديم ضمانات أمنية إلينا وبشكل سريع

يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوتين في المؤتمر الكبير: على الغرب تقديم ضمانات أمنية بشكل سريع) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بوتين في المؤتمر الكبير: على الغرب تقديم ضمانات أمنية بشكل سريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).