2021/12/23 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية توجه باستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال إجراء تمويل رواتب كانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية توجه باستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال إجراء تمويل رواتب كانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية توجه باستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال إجراء تمويل رواتب كانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).