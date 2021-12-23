الحشد ينفذ عملية تفتيش بجزيرة البوطعمة في بيجي

2021/12/23 | 13:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تنفيذ عملية تفتيش بجزيرة البوطعمة في بيجي بمحافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “قوة من اللواء 20 في الحشد الشعبي، […]

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