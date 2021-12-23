بينها شارع مستشفى الحبوبي.. الرافضون لإستقالة محافظ ذي قار يقطون شوارع رئيسة

2021/12/23 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قطع شوارع رئيسة في ذي قار بينها شارع مستشفى الحبوبي..



احتجاجا على الضغوط التي تمارس ضد المحافظ احمد الخفاجي والذي دفعته للاستقالة (حسب قول المحتجين)

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