تصريح جديد من محافظ ذي قار: الكاظمي لم يوافق لغاية الآن على استقالتي

2021/12/23 | 13:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

صرح محافظ ذي قار المستقيل، أحمد الخفاجي، مجدداً اليوم الخميس، حول تقديمه طلب استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الخفاجي، في تصريح تابعته (بغداد اليوم)، إنه "التقى يوم أمس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وشرح له اوضاع المحافظة".

وأضاف: "قدمت استقالتي الى الكاظمي، التي هي حاليا امام مكتبه حالياً".

وتابع: "وبشأن قبوله لاستقالتي فلم تتم لغاية الآن، لكن التوجه سيكون بإتجاه قبولها فهذا طلبي".

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