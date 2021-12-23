توقيع عقد استثماري لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنيّة في ميسان

2021/12/23 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واع أعلنت محافظة ميسان، اليوم الخميس، التوقيع على عقد استثماري لبناء أكثر من ألفي وحدة سكنية في المحافظة.وقال محافظ ميسان علي دوَّاي لوكالة الأنباء العراقية (واع): أنه "تم التوقيع على عقد تسليم الأرض الخاصة بمشروع (مجمع النور السكني) بين بلدية العمارة والشركة المنفذة الخاصة بمشروع بناء (2060) وحدة سكنية أفقية"، مبيناً، أنّ "المشروع يتضمن خدمات البنى التحتية: من الماء والصرف الصحي والشوارع والكهرباء والحدائق وخدمات عامة ومدارس ومستوصف صحي ومركز للشرطة ومركز للدفاع المدني ومولات تجارية وأسواق وساحات وقوف السيارات وغيرها".وأوضح دوَّاي، أنّ "المشروع يعدّ من المشاريع المهمة والكبيرة للمحافظة، حيث سينفذ على أرض مساحتها 304 دوانم، وسيوفر (2060) وحدة سكنية متكاملة الخدمات بمساحات (200 م٢ و 300 م٢) للوحدة السكنية الواحدة، فضلا عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، الى جانب مساهمته في حل جزء من احتياج المحافظة للسكن".

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