الإمارات تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكوفيد-19 منذ أغسطس

2021/12/23 | 14:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الإمارات أعلى حصيلة إصابات بمرض كوفيد-19، الخميس، منذ شهر أغسطس مع أكثر من ألف حالة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

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