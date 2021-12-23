خبراء يحذرون: الكمامة القماشية غير فعالة في مواجهة “أوميكرون”

2021/12/23 | 14:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر خبراء طبيون في الولايات المتحدة الأمريكية، من أن الكمامة القماشية غير مجدية في مكافحة انتشار متحور “أوميكرون”، داعين إلى ارتداء الكمامة الطبية المصنوعة من ثلاث طبقات.وقالت، البروفيسورة في جامعة جورج […]

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