فرنسا تفتح ارشيفها القضائي المتعلق بحرب الجزائر

2021/12/23 | 14:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت فرنسا الخميس أرشيفها المتعلق بالقضايا القانونية وتحقيقات الشرطة في الجزائر خلال حربها ضد الاستعمار، وفق ما ذكر نص نُشر في الجريدة الرسمية.ويسمح مرسوم وزارة الثقافة بالإطلاع على كل “المحفوظات العامة التي تم إنشاؤها في إطار القضايا المتعلقة بالأحداث … Readmore

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