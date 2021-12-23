الأرشيف الغربي الحديث حول ماركس -13 - عبد الحسين سلمان

2021/12/23 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الحسين_سلمان فيتيشية البضاعةتحليل السلعة ( البضاعة) يبين أنها , في واقع الأمر , شيء غريب جداً زاخره بالغيبيات الماكرة والمراوغات اللاهوتية...ماركسكانت بداية هذه السلسة ولغاية الحلقة 12 تحت عنوان : تحرير ماركس من الخرافات و الاساطير.وقد أعترض كل من الاصدقاء ( عذري مازغ و عبد السلام أديب ) على العنوان.



وبعد حوار مع الصديق ( عذري مازغ) تم التوصل إلى عنوان جديد وهو: الأرشيف الغربي الح ......





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