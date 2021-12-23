2021/12/23 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_اسماعيل_السراي السلوك البشري منذ حقبة تاريخ الطعام او تاريخ البقاء ، او ما يمكن ان نسميه سلوك حقبة الحياة البايلوحية، اي الحقبة التي عاشها او عاشتها الانواع البشرية فقط لكي تستمر حياتياً ،،لتعيش فقط،، السلوك البشري في هذه الحقبة التاريخية القديمة القائمة على التنافس الشديد على مصادر الطعام كان يتميز بالفردانية والانانية و سلوك المجاميع الصغيرة التي تفتقر نوعا ما الى السلوك او بشكل اكثر تحديدا انها تفتقر للس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ السلوك البشري(ماقبل النيولت ومابعد النيولت* - محمد اسماعيل السراي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ السلوك البشري(ماقبل النيولت ومابعد النيولت* - محمد اسماعيل السراي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).