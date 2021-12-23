كردستان تؤجل رواتب الموظفين إلى مطلع العام الجديد

2021/12/23 | 14:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

حددت وزارة مالية إقليم كردستان، الخميس، موعد إطلاق رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول/ديسمبر 2021.

وقالت الوزارة في بيان، "تقرر دفع رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الأول الحالي اعتبارًا من الثاني من كانون الثاني/يناير 2022".

وأضاف البيان، أنّ "سبب تأخير دفع الرواتب وتأجيلها يعود إلى تعديل الدوام الرسمي في الإقليم والعطلة الربيعية من يوم 25 كانون الأول الحالي ولمدة سبعة أيام".

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