العتبة الحسينية تخصص مقاعد دراسية لحفظة القران الكريم

2021/12/23 | 14:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المستشارية القرآنية في الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، اليوم الخميس، عن حصول موافقة المتولي الشرعيِّ للعتبة المقدسة على تخصيص مقاعد دراسية مجانية في الجامعات التابعة للعتبة الحسينية لحفاظ القرآن الكريم في عموم العراق .وقال مستشار الأمين العام للعتبة الحسينية لشؤون القرآن الكريم الشيخ حسن المنصوري: “ضمن التوجيهات والرعاية الأبوية عبر التشجيع المتواصل […]

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