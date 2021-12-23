بوتين يرى أن رد الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية “إيجابي”

2021/12/23 | 14:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس خلال مؤتمره الصحافي السنوي لنهاية العام إن رغبة واشنطن في مناقشة المقترحات الأمنية الروسية الرامية إلى كبح توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق هي أمر “إيجابي”.وقدّمت روسيا الأسبوع الماضي للولايات المتحدة وحلف شمال … Readmore

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