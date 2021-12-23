شاعرة اردنية تلقي قصائد في كربلاء المقدسة

2021/12/23 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام مركز باهرون للثقافة والفنون

أمسية شعرية للشاعرة الأردنية وصال

الصقار احتفاءاً بزيارتها مدينة كربلاء

المقدسة بالتعاون مع نادي الصحافة

وقال محسن العكض رئيس مركز باهرون

للثقافة والفنون لوكالة نون ا

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