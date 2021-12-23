كربلاء المُقدسة : ولادة أربعة توائم لإمراة تبلغ من العمر ٣٠ عام

2021/12/23 | 14:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد مُستشفى النسائية والتوليد التعلمي

بكربلاء المُقدسة ولادة أربعة توائم (

ثلاثة إناث وذكر ) بعملية قيصرية أجريت

لسيدة تبلغ من العمر ٣٠ عام من أهالي

المُحافظة، في وقت غادرت الأم وتوائمها

المُستشفى وه

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