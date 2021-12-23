2021/12/23 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل قتل حسن ايرلو ام توفي جراء الوباء ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: A8trsbsMSYc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل قتل حسن ايرلو ام توفي جراء الوباء ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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