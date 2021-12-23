أزمة السكن في العراق.. البناء العمودي يعمّق الجرح وبغداد توازي مدن أوروبا بالاسعار

2021/12/23 | 14:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب تلك الأزمة، نشأت مئات المناطق العشوائية، التي يسكنها فقراء.

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