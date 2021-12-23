الرئيس صالح خلال استقباله وزير الخارجية الايطالي: ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل نزع فتيل الأزمات في المنطقة

2021/12/23 | 14:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو التعاون الثنائي المشترك في مواجهة مختلف التحديات.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان: إن “الرئيس صالح استقبل اليوم الخميس 23 كانون الأول 2021 في قصر بغداد، … Readmore

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