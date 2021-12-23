2021/12/23 | 14:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن صدور أمر إحتساب الخدمة العسكرية السابقة للموظفين المدنيين في الداخية.وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نواصل العمل من أجل أبنائنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعلن إحتساب الخدمة العسكرية السابقة للموظفين المدنيين المركز الخبري الوطني.

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