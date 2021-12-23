2021/12/23 | 14:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم التدابير الصارمة التي من المفترض أن تبقي الرحلات البحرية خالية من كوفيد-19، أعلنت شركة "رويال كاريبيان" ثبوت إصابة 48 شخصًا على الأقل بفيروس كورونا على متن إحدى سفنها التي رست في ميامي في عطلة نهاية الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على متن أكبر سفينة سياحية بالعالم..الكشف عن إصابة 48 ركابًا بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على متن أكبر سفينة سياحية بالعالم..الكشف عن إصابة 48 ركابًا بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).