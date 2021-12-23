هيئة التقاعد: إجراءات معاملات ورواتب ضحايا الإرهاب مستمرة

2021/12/23 | 14:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكدت هيئة التقاعد الوطنية، الخميس، انها مستمرة باجراء معاملات ورواتب ضحايا الارهاب.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس"، (23 كانون الأول 2021)، نسخة منه، إنها "مستمرة بانجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم حسب تاريخ الاستحقاق وتواريخ انجاز المعاملات".

وأوضحت الهيئة انها "صرفت (1451) مستلماً من اصل (2140) مستحقاً في محافظة صلاح الدين لغايه شهر كانون الاول من العام الحالي".

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