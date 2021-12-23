لم تأخذ استحقاقها.. تحالف سياسي يستبق تشكيل الحكومة بالمطالبة بتمثيل مناصبي للبصرة

2021/12/23 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

طالب رئيس تحالف تصميم والمرشح الفائز عن البصرة عامر الفائز ، اليوم الخميس، بضرورة منح المحافظة حقها بالتمثيل داخل الحكومة المقبلة.وقال الفائز، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظة وعلى مر الكثير من الحكومة لم تأخذ استحقاقها بالتمثيل الوزاري رغم كميات التصدير النفطي منها".وأضاف، أن "المحافظة تمول موازنة الدولة من بيع النفط والمنافذ والمطار والموانئ وغيرها ولابد من اعطائها حق التمثيل الحقيقي في الحكومة القادمة".هذا ولا زال المشهد السياسي غامض إلى الآن بشأن مستقبل تشكيل الحكومة بعد التأجيل المتكرر للمحكمة الاتحادية للاعلان النهائي بشأن نتائج الانتخابات

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