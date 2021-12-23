المالية توجه بإستئناف الدوام الأحد المقبل لإكمال تمويل رواتب الموظفين

2021/12/23 | 14:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجهت دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باستئناف الدوام لكافة موظفيها ليوم الاحد ٢٠٢١/١٢/٢٦ لغرض اكمال تمويل دفعات الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الاول.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان دائرة المحاسبة انجزت منذ صباح اليوم تمويل رواتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ووزارات التخطيط والشباب والرياضة …

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