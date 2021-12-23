2021/12/23 | 14:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أطاحت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، بمطلوبين للقضاء، بحوزتهما مادة الكرستال المخدرة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد تكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية الدقيقة لملف عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات ضمن قاطع المسؤولية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبعملية نوعية، …

ظهرت المقالة بحوزتهما مخدرات..



إستخبارات وأمن بغداد تطيح بمطلوبين للقضاء أولاً على النور نيوز.

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