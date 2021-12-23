2021/12/23 | 14:27 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.وجاء في بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي استقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على …

ظهرت المقالة الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في محاربة الفساد والجريمة المنظمة أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في محاربة الفساد والجريمة المنظمة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في محاربة الفساد والجريمة المنظمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).