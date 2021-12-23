وزارة المالية توجه باستئناف الدوام ليوم الاحد القادم لاكمال تمويل رواتب الشهر الحالي/ موسع

2021/12/23 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجهت وزارة المالية دائرة المحاسبة اليوم الخميس، باستئناف الدوام لكافة موظفي الدائرة يوم الاحد المقبل لغرض اكمال تمويل دفعات الرواتب لكافة الوزارات لشهر كانون الاول .وذكرت في بيان :" ان دائرة المحاسبة انجزت منذ صباح اليوم تمويل رواتب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات ووزارة التخطيط ووزارة الشباب والرياضة و وزارة الثقافة ووزارة الزراعة و وزارة المالية و وزارة النقل ووزارة الهجرة والمهجرين و مؤسسة السجناء السياسين و مؤسسة الشهداء و هيئات الاستثمار وتقاعد المحافظات وديوان الوقف الشيعي ومديرية الاستخبارات ".واكدت الوزارة حرصها الدائم على انجاز كافة الاجراءات المالية المتعلقة برواتب الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة قبل انتهاء السنه المالية الحالية./انتهى3

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