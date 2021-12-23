هيئة التقاعد تؤكد انجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم حسب تاريخ الاستحقاق

2021/12/23 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت هيئة التقاعد الوطنية الاستمرار بانجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم حسب تاريخ الاستحقاق وتواريخ انجاز المعاملات.واشارت الهيئة في بيان, الى صرفها (1451) من اصل (2140) مستحقاً في محافظة صلاح الدين لغاية شهر كانون الاول من العام الحالي ./انتهى2

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