2021/12/23 | 14:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تقرر صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً المركز الخبري الوطني.

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