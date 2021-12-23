الولايات المتحدة تنفي اعتقال دبلوماسي في تركيا بسبب

2021/12/23 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مسؤولون أميركيون، الخميس، أن يكون المواطن الأميركي الذي اعتقل في تركيا بزعم تقديم جواز سفر مزور لرجل سوري، دبلوماسيا أميركيا.

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