2021/12/23 | 14:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من التربية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، تأجيل امتحان يوم الأحد المقبل لطلبة السادس الإعدادي.

وقال بيان للوزارة، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "تعلن تأجيل امتحان يوم الأحد القادم الخاص بطلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه (الدور الثاني التكميلي) إلى اليوم الذي يليه وبنفس ترتيب الجدول المعلن يوم الاثنين 27 كانون الأول/ديسمبر، وذلك لمصادفة يوم الأحد عطلة رسمية ابتهاجًا بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف البيان أنّ "امتحان يوم العطلة سينتقل الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول، متمنيًا لأبناء شعبنا العزيز دوام الأفراح والسعادة، ولطلبتنا الأعزاء الموفقية والنجاح".

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