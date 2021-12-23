التصويت على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ومنحهم سلفة ضمن موازنة 2022

2021/12/23 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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صوت مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال جلسة طارئة ترأسها وكيلالوزارة احمد حميد العلواني، اليوم الخميس، على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ابتداءً من كانون الثاني لعام ٢٠٢٢، فضلاً عنمنحهم سلفة مقدارها ٣ ملايين دينار ضمن موازنة عام ٢٠٢٢.

واكد العلواني خلال الاجتماع على “ضرورة بذل الجهود اللازمة من أجل انصاف الطبقة العاملة وضمان حقوقهم وتحقيق الأهداف المنشودةكأحد اهداف الوزارة”.

من جهتها أشارت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران الى “اهمية تحسين المستوى المعيشي للعمالالمتقاعدين”، لافتة الى ان “صرف الرواتب التقاعدية كل شهر بدلاً من شهرين سيسهم في التخفيف عن كاهل المواطن”.

وتم خلال الاجتماع النظر في عدد من طلبات المواطنين وأصحاب العمل والتصويت على عدد من القرارات الداخلية التي تخص سير عملالدائرة.

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