العراق واستراليا يبحثان تدعيم التهدئة في المنطقة

2021/12/23 | 14:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي و السفيرة الأسترالية باولا غانلي، اليوم الخميس، دور العراق في تدعيم وتعزيز التهدئة بالمنطقة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم، السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا غانلي”.

واضاف انه “جرى خلال اللقاء البحث في مختلف أوجه التعاون وآفاق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين، ولاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وكذلك التعاون الامني، مع انتهاء الدور القتالي للتحالف الدولي في العراق وتحوّله إلى مهام تقديم الاسناد والمشورة”.

وتابع ان “اللقاء شهد أيضاً البحث في الوضع الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، ودور العراق المتنامي في تدعيم الأمن، والاستقرار، وتعزيز التهدئة في المنطقة”.

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