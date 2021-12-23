العمل تقرر صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً

2021/12/23 | 14:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قرر مجلس ادارة صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، خلال جلسة طارئة ترأسها وكيل الوزارة احمد حميد العلواني، على صرف الرواتب التقاعدية للعمال شهرياً ابتداءً من كانون الثاني لعام ٢٠٢٢، فضلاً عن منحهم سلفة مقدارها ٣ ملايين دينار ضمن موازنة عام ٢٠٢٢.وأكد العلواني، بحسب بيان تلقى …

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