المخرج الشيوعي -عثمان سمبين- يطلق رصاصته الاخيرة على عملية ختان الاناث في فيلم -موولادي- الجزء الثالث والاخير - علي المسعود

2021/12/23 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود المخرج الشيوعي "عثمان سمبين" يطلق رصاصته الاخيرة على عملية ختان الاناث في فيلم "موولادي" Film - Moolaadéعلي المسعودالجزء الثالث والأخير وفقًا لفيلم "موولادي" أو الحماية ، يأتي العنف الموجه ضد المرأة في عدد لا يحصى من الأشكال وينتج عن ألانانية و الذاتية الجندرية ،وفي الفيلم أيضاً يترك الكاتب ( وهو نفسه مخرج الفيلم ) جانبًا قضية المتعة الجنسية كمشكلة رئيسية مع ظاهرة ختان الانا ......





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