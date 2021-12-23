التقاعد: إجراءات معاملات ورواتب ضحايا الإرهاب مستمرة

2021/12/23 | 14:45 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، انها مستمرة باجراء معاملات ورواتب ضحايا الارهاب.وقالت الهيئة في بيان، إنها “مستمرة بانجاز معاملات ضحايا الارهاب وصرف مستحقاتهم حسب تاريخ الاستحقاق وتواريخ انجاز المعاملات”.وأوضحت الهيئة انها “صرفت (1451) مستلماً من اصل (2140) مستحقاً في محافظة صلاح الدين لغايه شهر كانون الاول من العام الحالي”.

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